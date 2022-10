Ak patríte medzi fanúšikov talentových súťaží, určite vám neuniklo ani Česko Slovensko má talent v roku 2015, keď boli moderátorskou dvojicou ešte Junior a Marcel. Pred porotu v zložení Jaro Slávik, Diana Mórová, Lucie Bíla a Jakub Prachař sa vtedy postavilo 22-ročné dievča, ktoré od 3 rokov žilo v detskom domove. Nemala to v živote ľahké a dokonca aj na 5 mesiacov skončila na ulici. Kde jej však ten hore vzal, tam jej aj dal. Do vienka dostala neskutočný spevácky talent, ktorý jej pomohol rozvíjať vychovávateľ v domove. Bola taká dobrá, že už na kastingu jej povedal Jaro Slávik, že ju vidí vo finále a dokonca si ju vie predstaviť ako víťazku.

A tak sa aj napokon stalo. Gyöngyi Bodišová sa v novembri 2015 stala víťazkou a získala aj 100 000 eur. Dotiahnuť to do finále sa jej podarilo po druhý raz. Už v roku 2008 sa objavila v šou Slovensko má talent, kedy v porote sedeli Paľo Habera, Adela Vinczeová a Jan Kraus a vysielala to Markíza. Vtedy dokonca speváckeho kata rozplakala. Víťazstvo prišlo však až o 7 rokov neskôr. Bohužiaľ, svoju šancu preraziť v šoubiznise nevyužila.

Gyöngyi Bodišová v talentovej šou v roku 2015. Zdroj: TV JOJ

Nie to však tak dávno, čo sa objavila opäť v jojkárskej šou, tentokrát tej o varení, Bez servítky. Ona síce nevarila, no prišla zaspievať v rámci programu súťažiacemu Martinovi. No a je to len pár dní, čo hudobník Mega M, zverejnil na svojom Youtube kanáli cover skladby od Věry Špinarovej Jednoho dne se vrátiš práve v podaní Gyöngyi Bodišovej. Tých niekoľko rokov jej na talente absolútne nič neubralo. Akurát sa vizuálne zmenila. Po všetkých peripetiách, ktorými si v živote prešla jej práve Mega M opäť dal šancu zažiariť.

"Toto je Gyöngyi Bodišová, výherkyňa ČSMT 2015. Toto je žena so silným životným príbehom a s ešte silnejším a krásnym hlasom. Onedlho sa o nej dozviete viac, pretože tento talent sa nedal, nedá a ani nebude dať prehliadnuť. Ťažké chvíle, zlé rozhodnutia a nedostatok viery v samého seba ju doviedol až ku mne a ja urobím všetko preto, aby sa znovu dostala na výslnie. Tam, kde si zaslúži byť. Ideme na to, držte jej palce," napísal k záberu s Gyongyi na sociálnej sieti hudobník.

Týmto vystúpením zdvihla v roku 2015 Gyongyi porotu aj publikum zo stoličiek.