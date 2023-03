Už jej takmer zvonili svadobné zvony, no všetko je inak! Zuzana mala svadbu so svojou láskou naplánovanú na tento rok, no náhle ju musela zrušiť. V čase plánovaného termínu svadby ju totiž čaká pôrod. A hoci tehotenstvo nebolo plánované a Zuzanitu zaskočilo, so snúbencom sa na bábätko veľmi tešia.

"Svadba nebude, nakoľko sa v dátume našej plánovanej svadby nezmestím do šiat. Čakáme bábätko. Prišlo to nečakane, no o to viac sa tešíme na naše spoločné umelecké dielo. V živote keď si niečo plánujete, tak vám to sám život zariadi tak, aby sa vaše plány skomplikovali," zverila sa Zuzanita na svojom profile na Instagrame. "Nemám veľmi rada nečakané prekvapenia, ale toto je to najkrajšie prekvapenie, čo sa nám mohlo stať. Budeme rodičmi. V živote muža a ženy neexistuje magickejší okamih ako chvíľa, keď sa stanú otcom a matkou," dodala čiernovláska a zverejnila aj sexi foto, kde už rastúce bruško rozhodne nezamaskuje.