Škandál pokračuje. U našich českých susedov neriešia nič iné len to, čo sa deje s Dagmar. Zrejme nikomu neuniklo, že Patrasová sa po dlhom čase ukázala v známej českej televízii, píše magazín Eva. Prijala totiž pozvanie do relácie Víkendová Snídaně, kde však nikto nečakal, čo sa bude diať po jej príchode.

FOTO z televízie nájdete v galérii.