Anička Slováčková prežíva neľahké obdobie. Už vyše roka bojuje so zákernou rakovinou. Ani počas choroby ale nemienila poľaviť v práci, čo bolo na jednej strane pre jej oslabený organizmus vyčerpávajúce, ale na druhej strane veľmi inšpiratívne. Všetkým tak dokázala, že aj pri takej vážnej chorobe môže človek robiť to, čo má rád, v jej prípade je to jej práca. Aničke napokon v práci zabránila až koronavírusová pandémia.

Anička Slováčková Zdroj: Instagram A. S.