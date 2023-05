Marek Rozkoš stvárňuje v historickom seriáli Dunaj bohatého syna majiteľov obchodného domu. Peter Kučera sa zamiluje do Kláry, ktorú hrá krásna herečka Kristína Svarinská. Ako Marekova manželka reaguje na ich milostné scénky?

Marek získal v najsledovanejšom slovenskom seriáli jednu z hlavných postáv. Najmladšie dieťa Kučerovcov Peter sa zamiluje do chudobnej predavačky Kláry. Jej nevšednosť mu okamžite učaruje, ale ich láske stojí v ceste množstvo prekážok.

Srdce sympatického herca patrí v skutočnom živote celkom inej žene. Už niekoľko rokov tvorí pár s Katarínou Čudejkovou, s ktorou pracuje vo zvolenskom divadle, píše slovakwoman.sk. FOTO jeho tehotnej manželky aj dcérky nájdete v galérii.

V roku 2017 si dvojica povedala áno a tešia sa z malej dcérky. A to nie je všetko! Ako Marek povedal pre Plus JEDEN DEŇ, najväčšou láskou v jeho živote je rodina. "Som ženatý s kolegyňou Katkou (30) a spolu máme dcérku Hanku, ktorá má dva roky, ale už zakrátko nám k nej pribudne synček, na čo sa všetci veľmi tešíme," prezradil herec.

"Veľmi sa teším, že seriál má taký veľký úspech," povedal v rozhovore pre markiza.sk spokojný Marek a pridal aj vtipnú príhodu. "Nie zriedka sa mi stane na ulici, že nadviažem s niekým očný kontakt a podídem k tomu človeku, alebo keď okolo toho človeka chcem prejsť, tak zrazu počujem len: Dobrý deň, a DOBRE ste povedali tej Zdene!"

Aký má Marek vzťah k svojej postave? Má Petra rád? "Rozumiem tej linke, ktorou je Peter ťahaný. Áno, niekedy sa pristihnem pri tom, že mi to v jednej linke príde už veľa, napríklad keď sa doťahujem s mamou. Niekedy by som už niečo iné riešil, ale rozumiem v kontexte celku, že je potrebné, aby sa tie emócie v seriáli dlhšie kumulovali," vysvetlil konanie svojej postavy Marek.

A keďže Marek je ženatý muž, v rozhovore pre markiza.sk prezradil fanúšikom aj to, ako sa mu točia milostné scény a čo na to hovorí jeho manželka. To je ale rázna reakcia!