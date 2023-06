Láske Tomáša a Petrany definitívne odzvonilo. Kto by si však myslel, že kráska s nádhernými modrými očami už týždne plače do vankúša, je na omyle! Zažiarila na slávnostnej premiéry a takto sa vyjadrila na adresu svojho ex, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Dohady ľudí sa potvrdili a krásna rozprávka Tomáša a Petrany mala bleskovo rýchly koniec. Všetci neprajníci, ale aj bývalé nevesty, môžu cítiť pocity zadosťučinenia, že mali pravdu a Tomáša pred nevyspytateľnou kráskou varovali. Vzťah ukončili po spoločných 5 mesiacoch a obaja sa stihli k rozchodu aj oficiálne vyjadriť.