Petrana z televíznej šou Ruža pre nevestu po rozchode s exženíchom Tomášom rozhodne neplače doma do vankúša. Kráska s nádhernými modrými očami žije svoj život naplno a o svojich aktivitách pravidelne informuje aj followerov na sociálnej sieti.

S Tomášom to nevyšlo

Nádejný ženích Tomáš Tarr sa vo finále šou rozhodoval medzi dvomi kráskami oblečenými vo svadobných šatách. Mirke dal nakoniec košom a vybral si modroočku Petranu. Medzi nimi to počas šou poriadne iskrilo, ale konkurentky Petranu celý čas ohovárali a nedopriali jej víťazstvo. Nepáčila sa im jej komplikovaná povaha a správanie v šou, obviňovali ju zo zákernosti a pretvárky. Tomáš však nedal na reči a v poslednej časti šou jej dal prsteň. Dvojica spolu chodila päť mesiacov, nakoniec sa ale ich cesty predsa len rozišli.

,,Keď som išla s Tomášom do Bangkoku, tak to bolo nielen prvýkrát v Thajsku, ale aj v celej Ázii, takže to bol pre mňa kultúrny šok," Petrana. Zdroj: TV Markíza

Tak ako aj diváci predpokladali, ich názory sa potvrdili a krásna rozprávka Tomáša a Petrany mala bleskovo rýchly koniec. Všetci neprajníci, ale aj bývalé nevesty, môžu cítiť pocity zadosťučinenia, že mali pravdu a Tomáša pred nevyspytateľnou kráskou varovali. Vzťah ukončili po spoločných 5 mesiacoch a obaja sa stihli k rozchodu aj oficiálne vyjadriť.

Tomášove priority boli iné ako moje a čím dlhšie sme boli spolu, tým viac sa to prejavovalo. Prekážkou vo vzťahu bola aj diaľka a cestovanie. Tomáš priznal, že na Slovensko neplánuje chodiť tak často ako predpokladal, a ja, najmä pre štúdium, nemám kapacitu toľko cestovať. Samozrejme, je mi to ľúto, naozaj som Tomáša ľúbila, ale keď niečo nemá perspektívu do budúcna, netreba to udržiavať. Užili sme si spolu krásne chvíle, veľa ma toho naučil a som za náš čas spolu vďačná,” vysvetlila Petrana.

"Začiatky spoznávania v našom vzťahu však boli pre vysielanie šou v TV obmedzené, nakoľko sme vzťah na verejnosti priznať nemohli. Aj toto bola skúška, ktorá náš vzťah poznačila. Zažili sme krásne mesiace, no časom sme zistili, že sme obaja rozdielni či už povahovo alebo názormi. Bohužiaľ, momentálne sme obaja v úplne inom štádiu života, ktorý napriek pokusom spojiť ho do jedného, nevyšiel,” reagoval Tomáš.

,,Keď som išla s Tomášom do Bangkoku, tak to bolo nielen prvýkrát v Thajsku, ale aj v celej Ázii, takže to bol pre mňa kultúrny šok," Petrana. Zdroj: TV Markíza

Ako sa Petrana preniesla cez rozchod?

"Za mňa môžem povedať, že určite to veľmi bolelo, ale sama som vedela, že je to niečo, čo sa muselo stať a niečo, čo sa v tom momente aj malo udiať. Tým pádom, aj keď to bolelo, tak vždy ma udržiavalo v poriadku to, že ja som sa tak rozhodla a je to správne rozhodnutie - odísť rozdielnymi cestami. Prenášam sa cez to v poriadku. Niekedy, keď vidím tie krásny klipy, z toho čo sme prežívali, tak samozrejme sa mi zacnie a je mi to ľúto, ale stále verím tomu, že to bolo správne rozhodnutie," priznala Petrana pre PLUS JEDEN DEŇ.

Nová FOTO na Instagrame! Nie je priveľmi schudnutá?

Petrana pred pár dňami zverejnila na svojom Instagrame záber, v ktorom má na sebe krásnu modrú plisovanú sukňu. Doplnila ho zaujímavým čiernym topom, ktorý jej opticky ubral ešte viac kíl. Na fotografii pôsobí veľmi krehko a schudnuto. Vlasy si stiahla do uzla, na oči si nasadila slnečné okuliare a nezabudla ani na výrazný rúž. Možno jej práve takto zvolený outfit opticky ubral kilá a v skutočnosti neschudla ani gram. Posúďte sami!