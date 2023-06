Rozchod s Tomášom pre ňu ani náhodou neznamená, že sa stiahne do úzadia. Petrana sa po prevalení ich konca objavila na slávnostnej premiére a hneď na druhý deň v erotickej relácii prezradila pikantné detaily o sexe s televíznym ženíchom, píše PLUS JEDEN DEŇ.

To, že sa Tomášovi napokon nepodarilo nájsť lásku, je známe už azda každému priaznivcovi šou Ruža pre nevestu. S okatou Petranou mu to nevyšlo a dvojica sa rozhodla, že im bude lepšie bez seba. I keď to pre Petranu bolo neľahké rozhodnutie, rozchod vôbec neľutuje.

Krásna rozprávka s Tomášom je už minulosťou. Zdroj: TV Markíza

"Za mňa môžem povedať, že určite to veľmi bolelo, ale sama som vedela, že je to niečo, čo sa muselo stať a niečo, čo sa v tom momente aj malo udiať. Tým pádom, aj keď to bolelo, tak vždy ma udržiavalo v poriadku to, že ja som sa tak rozhodla a je to správne rozhodnutie - odísť rozdielnymi cestami. Prenášam sa cez to v poriadku. Niekedy, keď vidím tie krásny klipy, z toho čo sme prežívali, tak samozrejme sa mi zacnie a je mi to ľúto, ale stále verím tomu, že to bolo správne rozhodnutie," priznala pre PLUS JEDEN DEŇ na spomínanej predpremiére minisérie z dielne Voyo.

Iba deň po oznámení ich definitívneho odlúčenia prijala pozvanie do pikantnej relácie K-FUN na rádiu VIVA, kde sa rozhovorila nielen o detailoch orálneho sexu, ale aj o tom, akým bol aktuálne najznámejší ženích milencom. >>>