Krásna Ukrajinka Martina alias CHRUMKA si získala srdce dievčat aj divákov svojou úprimnosťou a tým, že napriek jazykovej bariére vedela svojím spôsobom trafiť klinec po hlavičke. Vášnivá športovkyňa však mala od začiatku pochybnosti o Tomášovej náklonnosti. Hoci v poslednej časti absolvovala s Tomášom krátke rande, sama uznala, že iskra medzi nimi zatiaľ neprebehla a Tomáš k nej nič špeciálne necíti.

Dievčatá mali v poslednej časti napísať svoje anonymné vyznania pre Tomáša do krabičky pravdy. Maťa sa Tomášovi zverila so svojimi pocitmi aj pochybnosťami. V liste ho vyzvala, že ak v nej vidí nejakú perspektívu, má jej na ceremoniáli povedať nejaké slovo po ukrajinsky. To sa však nestalo a Martina ružu nedostala. Napriek tomu bolo ich lúčenie dojímavé, keď Tomáš Martine zaželal, aby si našla muža, o ktorého nebude musieť bojovať s ďalšími dievčatami.

Martina sa v šou prejavila ako silná osobnosť a nadaná športovkyňa. Zdroj: TV Markíza

Chrumkino vypadnutie otriaslo aj ostatnými dievčatami. Diana bola presvedčená, že vypadnúť mala Katka, pretože by to prečistilo atmosféru vo vile. Rozľútostila sa aj naoko tvrdá Priscilla: "Dosť mi to bolo ľúto, lebo mala o Tomáša záujem, na rozdiel od Marcelky." Jej vypadnutie trápilo aj Virgíniu a Bejbu, ktoré ju považovali za super babu, nežnú a zároveň silnú: "Nerozumiem, prečo išla domov, pretože mne z nej ide neskutočná úprimnosť a neskutočné dobro..."