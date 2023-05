Reality šou sú často vnímané ako katalyzátory kariér. Svoje o tom vie aj mladučká Petrana (21), ktorá aktuálne v šou Ruža pre nevestu bojuje o srdce Tomáša Tarra. Mnohých však možno prekvapí, že do sveta šoubiznisu sa netlačila sama, píše Plus JEDEN DEŇ.

Petrana si s Tomášom veľmi dobre rozumie, aj napriek tomu, že je medzi dievčatami vo vile najmladšia. Zdroj: TV Markíza

Petranina šanca na získanie srdca šarmantného Tomáša Tarra sa každou epizódou a každou vyradenou súperkou zvyšuje. Petrana do šou nešla ako úplný začiatočník. Má dlhoročné skúsenosti pred kamerou, keďže od svojich 17 si zarába ako youtuberka. Má ASMR kanál s viac ako 100-tisíc odoberateľmi a na Instagrame ju sleduje už viac ako 27-tisíc ľudí.

Krásna Petrana síce mala vždy ambície účinkovať v televízii, nemyslela si však, že sa presadí práve v reality šou. “Nepozerám často televíziu, ale raz za čas som zahliadla napríklad Farmu. A teda klobúk dole, tam by som ja nikdy nešla. To by som si vôbec nevedela predstaviť,” priznala pre Plus JEDEN DEŇ a pokračovala: “Vedela som sa predstaviť jedine v šou Love Islande. Tam som sa aj hlásila, teda, moja mama ma prihlásila. Nevybrali ma, ale moja prihláška bola stále v databáze televízie. Keď obsadzovali dievčatá do Ruže pre nevestu, našli moju prihlášku a oslovili ma.”

