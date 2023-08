Vzťah ako z rozprávky mali Petrana a Tomáš iba v šou. Keď začali po šou fungovať ako pár, všetko išlo dole vodou a po pár mesiacoch prišiel rozchod. Ženích sa dal dokopy so sexi Marcelou a jeho ex sa až teraz rozhodla vyrozprávať svoju verziu príbehu, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Rozchod zaľúbencov z Ruže bol preberaný azda z každej strany, no bývalá nevesta až teraz prerozprávala svoju verziu príbehu. Mladučká Petrana prijala pozvanie do podcastu Pohofka, kde vytiahla šokujúce podrobnosti ich rozchodu. >>>