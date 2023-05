Už niekoľko týždňov môžu diváci televízie Markíza sledovať, kto sa stane vyvolenou Tomáš Tarra a teda jeho nevestou. Na začiatku sa v tureckej vile predstavilo sympatického ženíchovi 18 potenciálnych neviest. Každá mala niečo do seba, každá bola čímsi výnimočná a mala inú výhodou oproti tej ďalšej. Nuž a medzi súťažiacimi sa objavila aj 34-ročná realitná maklérka Zuzana Baquero.

Zuza Baquero - 34-ročná realitná maklérka a bývalá letuška. Zdroj: TV Markíza

Tá v sebe nosí spojenie dvoch kultúr - slovenskej a venezuelskej. Aj tým vynikala medzi ostatnými dievčatami. Bývalá letuška, kedysi pracovala pre spoločnosť v Emirátoch. Precestovala značnú časť sveta. V detstve sa presťahovala s rodinou do Venezuely a neskôr sa vrátila na Slovensko, odkiaľ po dokončení vysokej školy zamierila do San Francisca. Kvôli pandémii sa vrátila do našich končín. Kučeravá kráska sa môže pochváliť sexi postavičkou a to aj vďaka šikovným rukám plastického chirurga, ktorý jej v roku 2017 vyčaroval nové prsia. Aj tými mohla Tomáša zaujať, ale...

Zuzana s Mirkou Zdroj: Instagram.com/@zuzlicious

V prvej epizóde mala každá z neviest dať Tomášovi dar. Zuzana zvolila nádobu s múkou, pričom mu povedala: "Pre nás, ľudí z Venezuely, je tá múka fakt ako soľ nad zlato. Možno raz, keď budeme v tom bode, že budem viac milovať teba, ako jedlo, ktoré pripravujeme z tohto... Možno potom sa podelím s tebou aj o viac, ako zvyšok svojej krásnej kultúry," vyjadrila sa Zuzana, ktorá však nebolo zrejme Tarrovou šálkou kávy a tak ju hneď v prvom vyraďovacom ceremoniáli poslal domov. S odstupom času však môže len ľutovať. Uznávame, že sexi postava nie je všetko, ale povedzme si úprimne, mnohí muži sa radi pozrú na krásnu ženu s krivkami.

Krásna Zuzka od Tomáša ružu nedostala. Zdroj: TV Markíza

A Zuzana tie svoje rada vystavuje na obdiv. Nejeden by si myslel, že bude konzervatívnejšia vzhľadom na to, že istý čas žila v Dubaji a pracovala pre jednu z najznámejších arabských leteckých spoločností, no opak je pravdou. Odvaha jej rozhodne nechýba a svojich fanúšikov už neraz potešila poriadne pikantnými zábermi svojej chrumkavej postavičky, pričom mnohokrát odhalí aj čosi viac. Raz dokonca zverejnila záber, kde si rozkrok len-len zakrýva stehnom. Tým príspevkom však chcela poukázať na to, že nahota nie je nič, za čo by sme sa mali hanbiť. "Naučia ťa, čo si máš myslieť, namiesto toho, ako. Nahota nie je sex, ani pornografia. Je to ľudská forma prepracovaná vizuálne do svojho najčistejšieho stavu. Bez cenzúry a nepoškvrnená," napísala k záberu. Tomáš, Tomáš, neľutuješ teraz?