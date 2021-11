Kto by si nepamätal dlhovlasú blondínku z filmu Fontána pre Zuzanu či nežnú Píšťalku z Básnikov. Ten čas ale neskutočne letí. Od nakrúcania komédie Jak básníkům chutná život, v ktorom stvárnila Píšťalku, uplynulo už 35 rokov. Eva začiatila aj v kultovom filme Fontána pre Zuzana a práve kvôli tomu veľmi trpela!

V druhom pokračovaní Fontány zahviezdil aj Habera. S Evou sa vtedy pred kamerami vášnivo bozkávali, obchytávali a mysleli na sex. A iskra mala vtedy prebehnúť aj v súkromnom živote. Herečka však už vtedy randila s režisérom Dušanom Rapošom, do ktorého sa zamilovala ešte počas točenia prvej Fontány. ,,Reči o ich romániku sa začali vtedy, keď ona ani líder Teamu nemuseli byť na pľaci a išli si vraj užívať do spevákovej hotelovej izby. A mal to byť práve Rapoš, ktorý ich načapal v bare, ako sa bozkávajú,“ prezradil vtedy zdroj zo štábu českému Blesku.

1993 - Pali vo filme Fontána pre Zuzanu 2. Zdroj: Archív

