Zuzana Plačková išla opäť pod nôž. Dala si upraviť tvár, odpadnete, do čoho išla. Slovenská instagramová kráľovná má za sebou už niekoľko drobných, no aj veľkých estetických zákrokov, zahrňuje to aj augmentáciu, ktorú absolvovala minimálne trikrát, bbl (zákrok, ktorý zvýrazňuje tvar a veľkosť sedacích svalov aplikáciou odsatého tuku) a mnoho ďalších. Za niektorými premenami cestovala dokonca mimo Slovenska.

Zuzana Plačková. Zdroj: MARTIN DOMOK

Zuzana vyzerá vynikajúco, na svojom instagrame má mnoho žien, ktoré denne inšpiruje svojím životom. Tentokrát sa so sledovateľmi podelila s foto, kde jej robia ďalší zákrok v poradí. Len pre silné žalúdky. Foto nájdete V GALÉRII TU.