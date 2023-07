Zuzana Plačková je kráľovnou slovenského Instagramu, ale najnovšie je už aj kráľovnou neskutočných premien vzhľadu. Počas tehotenstva so synom Dionkom veľmi pribrala, ale aj to je už minulosť. Zuzana sa najnovšie môže pochváliť krivkami, aké by jej závidela nejedna ultra štíhla modelka! Keď si jej fanúšikovia pozerajú zábery na Instagrame, majú problém uveriť, že sa pozerajú na Zuzanu...

Tesne pred pôrodom milovaného synčeka vážila skoro 100 kilogramov, píše PLUS JEDEN DEŇ. Zuzanu vtedy hejteri zasypávali nenávistnými komentármi a boli presvedčení, že sa jej nikdy nepodarí nadváhy zbaviť. Ako veľmi sa mýlili! Dionko sa narodil v septembri minulého roka a dnes by ľudia ťažko uverili, že TÁTO ŽENA kedysi rodila! Má závideniahodnú figúru a rada ju vystavuje na obdiv.

Ľudia ju dokonca podozrievajú, že sa rozhodla pre liposukciu, píše PLUS JEDEN DEŇ. ,,Ja sa tomu teším, pretože keď si myslí niekto, že mám ,lipošku‘ alebo photoshop, to mi veľmi lichotí,” odkázala všetkým. ,,A presne pre také komenty si pridávam aj videá z fotenia, aby bolo jasné, že som jedna z posledných, čo by mali potrebu zužovať si fotky,” dodala.

Okrem toho, že Zuzana sa zbavila kíl navyše, rozhodla sa aj pre zmenšenie prsníkov. Predtým mala obrovské silikóny, to je už dnes minulosť. Ľudia jej napísali, že má postavu ako také dievčatko. A majú pravdu!