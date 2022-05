Marianna Ďurianová patrí medzi zvučné mená nášho šoubiznisu, dlhé roky si drží vysokú úroveň vďaka svojej obľúbenosti medzi divákmi a veľkej profesionalite. Svoju kariéru odštartovala v Slovenskej televízii, neskôr sa uplatila aj v televízii Markíza, kde moderovala každý večer hlavné správy.

Ako informuje magazín Emma, Šarmu sa podarilo zistiť, ako je na tom Marianna momentálne platovo. Pred pár rokmi sa rozhodla totižto opustiť TV Markíza a prešla do najväčšej konkurencie, do TV Joj, kde mala mať vlastnú reláciu, k čomu napokon neprišlo. A aký mala mať honorár za svoju show? Budete prekvapení, no niečo cez 7000 eur! Od roku 2017 pracuje pre RTVS, kde sa musela uskromniť. Pri hviezde jej formátu by možno mnohí z nás čakali lepšie čísla na výplatnej páske!

