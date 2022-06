1996 Ikonická rola

Celých 12 rokov sa na obrazovkách držal kultový seriál Baywatch, ktorý preslávil blonďavú Kanaďanku. Pamelu si pamätáme presne tak, ako je na tejto ikonickej fotografii zo seriálu, kde stvárnila atraktívnu plavčíčku v červených plavkách. Vďaka tomuto seriálu a sexi postavičke získala množstvo mužských obdivovateľov.

1996 Ikonická rola Zdroj: Stewart Cook

2003 Holé bruško

Na začiatku nového milénia ani Pamelu neobišiel trend holého bruška a capri nohavíc. Herečka a modelka odhalila pupok v tope so šnurovačkou, ktorá dala vyniknúť jej vnadám. Športovo-elegantná móda vtedy fičala vo veľkom a tak nie div, že k trojštvrťovým „kapsáčom“ Pam zvolila sandáliky na podpätku.

2003 Holé bruško Zdroj: Shutterstock

2009 Retro žena na móle

Pamela sa preslávila najskôr ako modelka. Koniec koncov, jej kariéru naštartovali dráždivé fotky v časopise Playboy. Predvádzala aj na nejednej prehliadke. Na tejto vyzerala ako retro zlatá rybka s obrím „magneťákom“. O účese, čo jej vytvorili na hlave, ani nehovoríme.

2009 Retro žena na móle Zdroj: Shutterstock

2013 Radikálna zmena účesu

Kým v roku 2009 mala Pamela na móle hrivu, za ktorú by sa nemusel hanbiť ani kráľ džungle, o štyri roky neskôr urobila radikálny krok. Svoje dlhé vlasy zhodila a dala sa ostrihať skutočne nakrátko. Musíme však uznať, že vyzerala skvele aj s týmto chlapčenským zostrihom.

2013 Radikálna zmena účesu Zdroj: Getty Images

2019 Ako grécka bohyňa

Pri Pamele sme si zvykli, že rada provokuje. Najčastejšie sa objavovala v modeloch, ktoré boli ultramini a s výstrihmi na prasknutie. S vekom však siaha po menej vyzývavom oblečení. Pred tromi rokmi sa objavila v spoločnosti v jednoduchých dlhých šatách slonovinovej farby, v ktorých vyzerala ako grécka bohyňa.

2019 Ako grécka bohyňa Zdroj: Getty Images

2022 Zmenená na nepoznanie

To, ako si pamätáme Pamelu Andersonovú z Baywatchu, je dávna minulosť. Za tie roky blondínka viackrát zmenila imidž, no aktuálne by ste ju len ťažko spoznali. Ostala síce verná blond farbe vlasov, no pri pohľade na jej tvár sme aj my v redakcii váhali, či je to skutočne ona alebo jej vzdialená príbuzná.