Vypadnutie skvelého tanečníka Richarda Autnera vyvolalo doteraz najväčšie vášne. Tento charizmatický a pokorný herec bol veľkým favoritom celej šou, no pred bránami semifinále skončil, píše Plus JEDEN DEŇ. Napriek tomu, že podal famózny výkon, ho v nedeľu večer potopila aj porota, čo naštvalo nejedného diváka. A rovnaký názor na to majú aj jeho hereckí kolegovia!

Richarda Autnera si diváci Let's Dance zamilovali. Výborne tancoval a išla z neho obrovská pokora. To, že do semifinále postúpil omnoho slabší Marián Gáborík a nie on, divákov nesmierne sklamalo. „Všimli ste si, že porota vždy najviac skritizuje Gabiku a Riša? Akoby to robila naschvál a Gáboríka, ktorý je z nich najslabší, vychvaľuje jedna radosť. Počkajte, tá ho ešte pretlačí až do finále!“ kopili sa komentáre po jeho vypadnutí. Veľké sklamanie neskrýval ani samotný Autner.

8. kolo opustili Richard Autner a Dominika Rošková. Zdroj: TV MARKÍZA

„Keď už sa celá súťaž preklenula do druhej polovice a nás tam zostalo 5 - 6 párov, už sa vypadnutie dalo očakávať každým kolom. Klamal by som, že sme to čakali tak skoro. Sme radi, že sme sa dostali do 8. kola. Posledný týždeň bol pre mňa asi najkritickejší, čiže prišla úľava, ale aj sklamanie... ale skôr tá úľava. Tréningy teraz necháme tak, aspoň na pol roka (smiech). Ja by som si najbližšie rád dal s priateľkou kávu bez toho, že budem musieť pozerať na hodinky. Teším sa na také bežné veci,“ povedal v Teleráne.

Jeho koniec pred semifinále nahneval dokonca aj jeho hereckých kolegov. „Ak sme čo i len jeden úsmev vyčarili, nebolo to zbytočné. Ďakujeme,“ napísal Rišo na sociálnej sieti.

„Boli ste fenomenálni a naživo to boli úplné zimomriavky, slzy, všetko. Ďakujem za zážitok,“ pridala sa Barbora Švidraňová. „Aj ja si myslím, že ste nemali vypadnúť. Myslela som si, že vypadnú Gáboríkovci. Mám ich rada, ale vy ste boli oveľa lepší. Ale národ rozhodol. Tvoje tanečné schopnosti sa z týždňa na týždeň zlepšovali,“ odkázala mu bývalá markizácka moderátorka Andy Timková.