Nela Pocisková (32) vyrazila s rodinkou na dovolenku a fanúšikov potešila hneď niekoľkými zábermi z týchto vzácnych chvíľ. Na jednej z fotiek si zapózovala s dcérkou Liankou a ľudia nevychádzali z údivu.

"Najviac vďačná, že môžem byť vašou mamou, nič viac som nemohla dostať, " napísala k fotke dojatá Nela. "Ja som snáď ani nevidela väčšiu podobu ako Lianku s maminou. 😍 Ako Nela v malinkom tele," žasla jedna z followeriek. Srdiečko im poslala aj herečka Karin Haydu.

Nelina dcérka tento rok oslávila 5 rôčkov. Narodila sa na Veľkonočný pondelok za poriadne dramatických okolností. Pocisková totiž ani nestihla doraziť do pôrodnice a Lianku porodila v aute. Nela si pri príležitosti piatich narodenín dcéry zaspomínala na pôrod, ktorý prebiehal ako z filmu.

„Dnes je to päť rokov, čo Hektorko išiel šibať babičky a ty si sa rozhodla, že už nebudeš čakať, kým prídem do tej pôrodnice. Ďakujem ti za to, ako si to zvládla, vlastne ďakujem aj SEBE, ako som to zvládla, lebo ja som si ťa vlastnoručne vybrala. Dodnes mi to behá po rozume, dostala som najsilnejšiu lekciu života a napriek všetkému som na nás hrdá. Aké veľké šťastie sme mali, ako krehké je to šťastie a ako veľmi som vďačná…. že si, že ťa mám, a že robíš môj život každý deň krajším. Všetko najlepšie LIANKA, nech nikdy nestratíš tu iskru v očiach, ktorú budem chrániť, pokiaľ sa bude dať. Nech nikdy nestratíš tvoj šťastný úsmev a radosť, ktorú rozdávaš všade naokolo❤️ MILUJEME ŤA," napísala milujúca mama. Starší synček Hektor sa narodil v roku 2016. Aj on je už veľkáč, FOTO z dovolenky nájdete v galérii.