Talentovaná herečka a speváčka Nela Pocisková (32) vychováva so svojím partnerom Filipom Tůmom (44) dve detičky. Syn Hektor má šesť rokov a dcérka Lianka štyri. Dvojica je spolu šťastná už deväť rokov, ale k svadbe sa stále nedostali. Nela už podľa Plusky aj sama priznala, že si to v živote síce naplánovala inak, ale netlačí na pílu.

Nádherná nevesta! FOTO nájdete v galérii.

Svadobné šaty si rada oblieka aspoň v seriáloch. V nich sa jej podarilo dostať pod čepiec dvakrát, tretí sobáš prichádza na rad v seriáli Nemocnica. „Zas budú otázky. Nie, nevzali sme sa stále, ale asi by som už mala… Keď vidím tieto fotky, mala by som tie šaty raz zažiť. V seriáli to bolo už tuším tretíkrát. A ešte na mieste, kde sa ženil brácho,“ napísala k fotkám, ktoré zverejnila na Instagrame.

„Ďakujem za krásny mejkap a Nemocnici TV JOJ za ďalšiu peknú svadbu,“ dodala. A opäť je z nej krásna nevesta. Tentoraz povie svoje áno hereckému kolegovi z Nemocnice Mariánovi Mitašovi. Pamätáte si na jej predošlé televízne sobáše?

