Herečka a speváčka Nela Pocisková (31) zverejnila letnú novinku s Matúšom Kolárovským alias Yaelom. Ani snáď nie je možné, že má doma dve malé deti. Nela bola vždy krásna a sexi žena, ale čím je staršia, tým lepšie vyzerá. To, že má dve deti a také telo by jej málokto uveril. Ale keďže ju všetci poznáme, vieme, že je to tak. Brucho má vypracované asi viac ako pred desiatimi rokmi a celkovo opeknela, píše Báječná žena.

V klipe k pesničke Magnet, ktorú nahrala s Matúšom Kolárovským alias Yaelom tancuje a na sebe má krátky trblietavý top so šortkami. Absolútne tak vynikla jej postava. Pesnička je niečo úplne iné, ako sme u Nely zvyknutí, čím len ukázala svoj talent a všestrannosť.

