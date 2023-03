Nikdy sa netajil tým, že by každému svojmu dieťaťu doprial vlastnú matku. Český herec a humorista Bolek Polívka (73) sa preslávil nielen prácou, ale aj pestrým rodinným a predovšetkým partnerským životom, píše Plus 7 dní. Napokon sa mu podarilo splodiť až šesť potomkov - so štyrmi rozdielnymi ženami.

Prvorodená je dcéra Kamila Polívková (47), dnes vyhľadávaná režisérka a kostýmová výtvarníčka. Na rozdiel od súrodencov sa v spoločnosti takmer vôbec neukazuje a redakcia Plus 7 dní na ňu natrafila v Slovenskom národnom divadle. Výraznú blondínu, ktorá sa živí ako divadelná kostymérka aj režisérka, sa na chodbách činohry nedalo nevšimnúť. S úsmevom od ucha k uchu pre Plus 7 dní prezradila, čo ju priviedlo do nášho hlavného mesta, aké je byť dcérou legendárneho herca a porozprávala o vzťahoch s nevlastnými súrodencami.

FOTO Kamily Polívkovej nájdete v galérii.

Dcéru Kamilu splodil Bolek Polívka s prvou manželkou Stanislavou. O status jedináčika prišla ako štvorročná, keď sa jej po otcovom vášnivom romániku s herečkou Evelynou Steimarovou narodila nevlastná sestra Anna, dnes takisto herečka. Po dvoch dcérach sa herec dočkal syna Vladimíra. Ten sa narodil do Bolkovho druhého manželstva, keď bol ženatý s francúzskou herečkou Chantal Poullainovou.

Vladimír gény zaprieť nemohol a takisto sa dal na hereckú dráhu. Aj keď sa Polívka so Chantal rozviedol, na ocot neostal. Našiel si spriaznenú dušu Marcelu Černú, ktorá so svetom múz nemala nič spoločné. Pracovala ako servírka či realitná maklérka a Polívka s ňou má troch potomkov - synov Jana, Františka Antonína a dcéru Marianu, Pred dvoma rokmi si štvrtú matku svojich detí zobral za manželku, áno si povedali na radnici v Brne.