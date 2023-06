Herečka Petra Polnišová prežíva smutné obdobie. Len nedávno prišla o dlhoročného kolegu a kamaráta Dana Heribana, s ktorým hrala v Hornej Dolnej a pred pár dňami sa dozvedela ďalšiu zdrvujúcu správu, píše Plus JEDEN DEŇ.

Obľúbený slovenský herec a hudobník Daniel Heriban zomrel 24. mája 2023 vo veku 43 rokov vo svojom dome vo Svätom Jure. Jeho náhly odchod zasiahol celé Slovensko a z jeho smrti sa jeho kolegovia a kamaráti nevedia spamätať. Obrovskú bolesť prežíva aj jeho ,,Zlatyk" Petra Polnišová.

Na poslednej rozlúčke mala najdojímavejší smútočný príhovor. ,,Tu dole bez teba nič moc (povedala hlasom Eriky z Hornej Dolnej). Správa o tvojom skone bolí ako rana elektrickým prúdom. Nevieme sa nadýchnuť. Akoby došiel kyslík. Ešte pred pár dňami si mi písal, že si mimo systém a hneď, ako prídeš do civilizácie, tak sa ozveš. A ja stále čakám," prihovorila sa Petra s plačom svojmu Brmbimu do neba. ,,Hral si morského koníka. Bol si ten najpôvabnejší morský kôň. A potom prišla Horná Dolná a ty si sa mi znenazdajky votrel do života profesne aj ľudsky a stal si sa navždy mojím koníčkom," dodala Petra, ktorá cez slzy takmer ani nemohla hovoriť. >>>