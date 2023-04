1985 Hviezda filmu

Keď mala Madonna 20 rokov, rozhodla sa ísť do New Yorku. Vtedy prvý raz letela, prvý raz šla taxíkom a začala si budovať kariéru. Až ako 27-ročná v roku 1985 získala filmovú rolu, a to hneď tú hlavnú v komédii Desperately Seeking Susan. Nahrala aj titulnú pieseň a našla svoj uletený štýl.