Herec a muzikant Dano Heriban († 43) bol mimoriadne talentovaný človek. Ľudia si ho však najviac zamilovali ako nezabudnuteľného Ďura Brmbalíka z Hornej Dolnej. Uplynulú stredu však Slovensko zasiahla mimoriadne smutná správa, ktorej spočiatku nikto neveril. Umelec náhle zomrel. Zostali po ňom milovaná manželka a traja malí synovia. Dnes sa s ním kolegovia a verejnosť lúčia v Slovenskom národnom divadle, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Posledná rozlúčka s Danom Heribanom v SND. Zdroj: Matej Kalina

Heriban bol členom komorného divadla v Martine od roku 2007 do 2015. Potom ­prestúpil do činohry Slovenského národného divadla, kde pôsobil do roku 2021. Divadlo opustil preto, aby mal viac času na rodinu. „Momentálne mám ambíciu riadiť si čas sám a venovať sa viac rodine. Manželke, svojim trom deťom, ktoré ma potrebujú a ja ich, a zároveň vlastnej hudbe. Napĺňam si tak aj iné potreby,“ povedal pre denník Pravda v decembri 2022.