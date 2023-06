Katarína Paveleková (†41) bola rodáčkou z Popradu, no už roky žila v Amerike. Sympatická Slovenka sa rozhodla podstúpiť asistovanú samovraždu, ku ktorej ju mali donútiť vážne zdravotné problémy, píše PLUS JEDEN DEŇ. Ešte v apríli tohto roku zverejnila zábery z Egypta a krátko na to sa bavila na párty s hercom Robertom Downey Jr. (58).

Katarína Paveleková trpela vážnymi zdravotnými problémami. Herečke diagnostikovali myalgickú encefalomyelitídu, známu aj ako chronický únavový syndróm. Lekári však mali podozrenie aj na amyotrofickú laterálnu sklerózu (ALS), čo je zriedkavé neurologické ochorenie, ktoré poškodzuje motorické neuróny, ktoré ovládajú dobrovoľný pohyb svalov. Katarína si zhoršený zdravotný stav spájala s vakcínou proti ochoreniu Covid-19.