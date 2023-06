Bolo to vraj verejné tajomstvo. Teda aspoň medzi českými hercami a ľuďmi od filmu, že Helena si rada užívala pozornosť iných mužov. A to nielen pred tým, než sa vydala, ale aj potom. A to, že jej postava mala na míle ďaleko od dokonalosti, jej zjavne neuberalo na príťažlivosti. Veď zbalila aj naozajstných fešákov. Klebetí sa, že kým jej srdce patrilo manželovi Jiřímu († 71) a synovi Jirkovi († 43), jej tela sa s vášňou dotýkali aj iní muži. Údajne nemala ani výčitky a rôzne avantúry ju napĺňali šťastím. Zdedila to vraj po svojom otcovi, ktorý mal mnoho mileniek, no nikdy neohrozil svoju zákonitú.

Je známe, že Heleninmu šarmu nevedel odolať americký spevák Dean Read († 47). Spoznali sa v Nemecku, kde Helena okolo roku 1975 chvíľu žila a kam spevák pre svoje politické názory emigroval. Svoje si však užila vraj aj s českými kolegami. Šepká sa, že jej dlhoročným milencom bo aj herec a maliar Josef Hlinomaz († 63). Z prvotného očarenia sa stalo pevné priateľstvo, ktoré vydržalo roky. To, čo vyvádzala však za neveru nepovažovala.

V jej srdci bolo miesto len pre manžela Jiřího a syna Jirku, ktorého smrť ju navždy položila a už nikdy sa z nej nespamätala. Keď už vedela, že je vážne chorá, tešila sa na stretnutie so svojimi osudovými mužmi. Štvrtého januára 2004 sa aj dočkala…