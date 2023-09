Tento rok v decembri to bude rok, čo zomrela milovaná a obdivovaná herečka Maria Kráľovičová. Tá bola do veľmi vysokého veku aktívna a to asi aj vďaka tomu, že jej figúra bola bez jediného kila navyše, a to v podstate celý jej život. Nepribrala ani po pôrodoch. Veľakrát preto dostávala otázku, čo pre to robí. Odpovedala, teším sa zo života a hýbem sa. Bolo o nej známe, že chodievala naschvál po schodoch a nie výťahom. „A ľúbim zelé,“ nazvala po záhorácky kapustu. A práve kapustnica, taká tá pravá, s klobásou a hríbmi, bola jej najobľúbenejším jedlom. Niekedy na posedenie zjedla aj tri taniere a k nej si dala ešte aj kusiská chlebu. No na jej bruchu to nikdy nebolo vidno. Od stola vstala vždy „plochá“.

Ako to bolo možné? Keby ste sa pozreli na členov jej rodiny, poznali by ste odpoveď okamžite. Sú tam všetci chudí. V ich rodine majú totiž super-rýchly metabolizmus všetci a tak môžu jesť piate cez deviate a aj tak nepriberajú. „Kolegyne mi to závidia,“ prezradila na margo svojej postavy Marína ešte v minulosti. Alebo že by za tým bolo práve to jedenie kvasenej kapusty? „Áno, môže byť. To je totiž úžasné probiotikum a má veľa vlákniny. Zasýti, ale zároveň telo aj prečistí. Je veľmi zdravá. Každý deň by ju mal jesť každý. Aspoň trochu. A nehovorím o kapustnej vode. To je všeliek!“ tvrdí odborníčka na výživu Andrea Česlová.