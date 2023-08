Na život si siahla počas toho, ako jej manžel spal! Smrť Moniky Potokárovej v roku 2019 zasiahla celé Slovensko, píše Wanda. Do umeleckého neba mladá a talentovaná herečka, no malo to byť jej vlastné rozhodnutie. V byte, kde žila so svojím manželom, hercom Robom Rothom. Na život si siahla, keď jej manžel spal.

Jej blízki od tejto tragickej udalosti verejne nekomunikujú. Odmietli aj ponuku vedenia SND zorganizovať poslednú rozlúčku a urobili všetko preto, aby nikto cudzí neprišiel ani na Monikin pohreb. Pochovaná je na verejnom cintoríne v Košiciach. >>>