Herečku Tori Spelling (49) preslávila úloha krásnej Donny Martinovej v seriáli Beverly Hills 90210. No dnes by ste v nej vychýrenú prirodzenú krásu hľadali márne, pretože za posledné roky sa Tori veľmi zmenila. Vložila sa do rúk plastických chirurgov, no plastiky však nevyšli podľa jej predstáv. Na svojom Instagrame síce zverejňuje svoje „dokonalé“ fotografie, ale realita je však celkom iná.

Zdroj: Steve Granitz

Tori je zostarnutá, pleť má zničenú kozmetickými procedúrami a jej zväčšené prsia naháňajú po nevydarenej plastike strach. Bohužiaľ, na hrudi sa jej vytvorila neestetická priehlbina. Neskôr sa zúfalá Tori sťažovala aj na problém so silikónovými implantátmi. Bolo jej toto treba? Uff, fotky z pláže v Malibu, kde sa ukázala začiatkom septembra aj s rodinou nájdete v našej galérii.



