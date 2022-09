Slovenská kráľovná, ako si sama hovorí, len nedávno porodila svoje prvorodené bábätko, syna Diona. Po pôrode si dala na pár dní od sociálnych sietí pauzu, no pomaly sa vracia späť do každodenného pravidelného fungovania na svojom instagramovom profile. Pár záberov už pridať stihla, no nikdy, až doteraz, neodfotila syna do tváre…

Pred pár dňami zdieľal jej manžel, René Strausz, záber s ich spoločným synom. Z fotografie ide taká silná láska, že vás to chytí za srdce. A pozrite sa na tú rozkošnú tvár malého Diona!

