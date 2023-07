Holywoodska herečka Nicole Kidman nikdy nepatrila medzi ženy „krv a mlieko“, práve naopak. Vždy bola chudá, priam až vychudnutá. Dali by sa na nej narátať všetky kosti. Ona však tvrdí, že za tým nič nenormálne netreba hľadať. Dáva si pozor na to, čo zje, cvičí, neprejedá sa. Robí však ešte jednu vec, ktorá jej pomáha udržať si svoju hmotnosť na nízkom čísle. Jedenkrát v týždni vôbec neje! Niekedy aj dvakrát v týždni. Podľa toho, ako je vyťažená.

Skrátka, dáva si pravidelné očistné dni, keď iba pije vodu, ovocné a zeleninové šťavy a kávu. A to je všetko! Údajne tento „rituál“ praktizuje od svojich šestnástich rokov. Je to však zdravé? „Neviem, ako sa stravuje celkovo, ale dať si v týždni jeden očistný deň naozaj nie je na škodu,“ tvrdí uznávaný výživový poradca fitness tréner Peter Dragúň. Tak čo, vyskúšate to i vy?