Adriana Poláková je známou tvárou televíznej obrazovky. Už niekoľko rokov sa objavuje v rannej relácii. Preto mnohých šokovala správa o jej odchode z televízie. No nielen to, Adrianka sa rozhodla odísť zo Slovenska a žiť s priateľom Christianom v susednom Rakúsku. „Áno, je to zmena po 16tich rokoch odísť od top kolegov, z perfektnej roboty...ale život je zmena. A tá moja sa práve deje," napísala pred časom na svoj instagram.