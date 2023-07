Sinéad sa bez oholenej hlavy necítila vo svojej koži. "Necítim sa ako ja, kým nemám oholené vlasy, takže aj keď budem stará dáma, budem ich tak mať," prezradila v rozhovore v roku 2017 a tiež ozrejmila, prečo sa počas dospievania v Dubline prvýkrát rozhodla pre krátky strih. "Keď sme boli deti, moja sestra mala krásne ryšavé vlasy, nádherné ryšavé vlasy. Žiarlila som preto na ňu," spomínala. "Ale moja mama si vzala do hlavy, že vlasy mojej sestry sú škaredé, hrozné a nechutné. A začala nás - keď som mala dlhé vlasy - predstavovať ako svoju peknú dcéru a svoju škaredú dcéru. Preto som si ostrihala vlasy," uviedla dôvod, o čom napísal aj portál Život.sk.

Sinead O’Connor (48) v roku 2011. Zdroj: getty images

Speváčka tiež šokovala vyhlásením, že nosiť vlasy v tradičnejšom ženskom štýle by bolo nebezpečné. "Nechcela som byť znásilnená. Nechcela som byť obťažovaná. Nechcela som sa obliekať ako dievča. Nechcela som byť pekná," šokovala. Zo speváčkinho účesu neboli však nadšené nahrávacie spoločnosti. "Chceli, aby som si nechala narásť dlhé vlasy, nosila krátke sukne, vysoké podpätky a make-up a písala piesne, ktoré by nič nevyvracali, no ja som nechcela, aby mi nejaký muž hovoril, čo mám robiť alebo kým mám byť," povedala.