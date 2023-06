Veľvyslancova dcéra rozpovie príbeh dvoch ľudí: Sancar (Engin Akyürek) je synom chudobného roľníka a nikdy neopustil rodné mesto, kým Nare (Neslihan Atagül) je dcérou veľvyslanca, precestovala svet od Tokia po Ottawu. Poznali sa od detstva, vídavali sa vždy iba v lete a sľúbili si večnú lásku. Keď dospeli, tajne sa vzali, ale Nare tajila, že deň predtým bola znásilnená a keď to v naivite priznala svojej láske Sancarovi, nepochopil to a zavrhol ju.

Narin príbeh pokračoval veľmi tragicky... ako to už v tureckých telenovelách býva. Skočila zo skaly, zázračne ju zachránili a o 9 mesiacov sa jej narodilo dievčatko. Jej otec a muž, ktorý ju znásilnil, ju naďalej rôznymi spôsobmi zneužívajú pre svoje ciele, až kým sa Nare aj s dcérou po rokoch nevráti späť k Sancarovi - a všetko zamotá. Jej bývalá láska už nie je žiadny chudobný chlapec, ale bohatý muž a spolu s kamarátom vedú úspešnú firmu, no do Nare budú zaľúbení obaja, čo prinesie ďalšie nezhody.

Veľvyslancova dcéra je aktuálne vysielaná. Patrí medzi najobľúbenejšie seriály v Turecku. Zdroj: TV Doma

Nehovoriac, že Sancar sa oženil s Menekse, ktorá síce vedela, že ju nemiluje, ale aj tak si ho vzala - spôsobí v seriáli milión ďalších zápletiek. Obľúbená herečka Neslihan Atagül, ktorá hrá Nare navyše zmizne zo seriálu v poslednej tretine, čo diváci nehodnotili veľmi dobre. No mala na to svoje dôvody - NÁJDETE ICH popísané V GALÉRII!

Nahradila ju nová herečka, ktorá ako nová postava dáva seriálu príchuť voľného pokračovania. Mnohým sa seriál zdal zdĺhavý a dialógy nudné a práve táto nová postava a dá sa povedať nový príbeh lásky akoby seriál naštartoval nanovo. Veľa divákov sa zhodne na tom, že sa im posledné časti páčili ešte viac ako celý príbeh predtým.

Tuba Büyüküstün, ktorá si vo Veľvyslancovej dcére strihne v závere hlavnú postavu Mavi, poznáte zo seriálu Statočný a krásna. Zdroj: TV DOMA

Nare teda nahradila v úlohe hlavnej herečky Tuba Büyüküstün, ktorú iste poznáte zo seriálu Statočný a krásna. Tu si zahrá Mavi, ktorá do Sancarovho života prinesie lásku, pokoj a porozumenie. Síce je to už nový príbeh lásky, ale pozerá sa naň predsa len dobre... Aktuálne si oboch môžete vychutnať na TV DOMA vo večerných hodinách.