V tanečnej šou Let´s Dance to vrie. Fantastické výkony súťažiacich sa miešajú s menej príjemnými udalosťami. V priebehu príprav na tanečné vystúpenia sa zranila už druhá účastníčka šou. Mária Čírová si zranila chrbticu. Ako prvý sa zranil Juan Reyes z telenovely Skrytá vášeň. Jeho predstaviteľ, kubánsky herec Mario Cimarro spolu s Vandou Polákovou predviedli v prvom kole cha-chu.

Marrio sa po celý čas tváril, že všetko je v poriadku, no opak bol pravdou. Bojoval s veľkými bolesťami, ktoré mu spôsobilo zranenie. To sa mu stalo počas tréningov. V druhom kole už predviedol vyrovnanejší výkon, ale moderátorom prezradil, že absolvoval intenzívnu fyzioterapiu a stále si dáva sval na stehne do poriadku. Druhé kolo ale odtancoval, choreografiu vystavala jeho tanečná partnerka Vanda Poláková tak, že poranený sval veľmi nezaťažoval.

Nehoda sa nevyhla ani speváčke Márii Čírovej. Kvôli zdravotným problémom nemohla vystúpiť v druhom kole šou Let´s Dance v nedeľu 13.3.. Patrí medzi súťažiace, ktorým na ich výkone najviac záleží, preto tvrdo trénuje. S tanečným partnerom Jorisom Yacoubom mali tancovať jive na skladbu od skupiny Wham: Wake Me Up Before You Go.

Nakoniec však nastala zmena plánov. Speváčka sa doma zotavuje zo zranenia chrbtice! "Priatelia, pozdravujem vás všetkých! Stalo sa mi to, čo by som ani nepredpokladala, máme za sebou 6 tréningov a neverila som, že k takémuto niečomu môže prísť. Na tréningu pri jednej zdvíhačke mi vzadu na chrbtici pod rebrom niečo puklo, ako keď si pukáte prsty, taká bolesť."

"Tak strašne to vystreľovalo, že som si musela okamžite ľahnúť. Som bojovník a keď budete na mňa myslieť a posielať mi dobrú energiu, tak verím, že sa z toho čím skôr dostanem. Všetkých vás pozdravujem a dávajte si pozor na seba na tréningoch, buďte zdraví a nepreháňajte to," odkázala Čírová vo videu.

Pred odštartovaním tanečnej šou priznal aj Marián Gáborík, že ho bolia chodidlá a ešte stále sa dáva dokopy po operácii kolena.