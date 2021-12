Princ Harry Oprah Winfrey pred kamerami povedal, že svoj nový život v Kalifornii dokázal odštartovať iba vďaka dedičstvu po svojej matke, princeznej Diane. Britský denník The Independent sa na túto tému pozrel detailne a priniesol zaujímavé informácie o majetku princa.

Diana zanechala pozostalosť zhruba 30 miliónov dolárov, ale najmenej tretina predstavovala dedičskú daň - podľa dostupných informácií teda zostalo takmer 18 miliónov dolárov. Suma bola rozdelená rovnakým dielom medzi Williama a jeho mladšieho brata Harryho. V čase, kedy Diana zahynula pri autonehode v Paríži v roku 1997, mali 15 a 12 rokov.

"Mám iba to, čo mi nechala mama. Bez toho by sme to nedokázali," hovoril Harry v rozhovore o oslobodení spod vplyvu kráľovskej rodiny a "úniku" do Spojených štátov. "Akoby bola s nami počas celého tohto procesu," povedal Harry.