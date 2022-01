"Aby bolo jasné, Meg milujeme, lebo je herečka par excellence. Nebijeme sa do hrude, že my by sme starnutie v hollywoodskom marazme ustáli s jedným protivráskovým krémom a slnkom v duši. Ale dokaličiť krásnu porcelánovú bábiku tak, ako to urobila ona, je trestuhodné," píše o Meg Ryan magazín EVA, ktorý situáciu okolo herečky vystihol (žiaľ) úplne presne.

Takto si Meg pamätáme. Ako vyzerá dnes? Uvidíte v GALÉRII. Zdroj: Movie Stills DB

Najlepšie to celé vyniklo, keď sa pokúsila usmiať, vtedy sa všetky tie kyselinky, jedy a ostatné užitočnosti ponaťahovali, poposúvali, a Meg zostala kde? Článok pokračuje na ďalšej strane.