Podnikateľka, modelka a bojovníčka za ženské práva si prechádza neľahkým obdobím. Po smrti milovanej matky, ktorá nešťastne zomrela na následky pádu minulý rok, sa stiahla do ústrania, kde si žije svoj život po boku manžela a ich troch utešených detí. Po náročnom období, kedy stála po boku otca, vtedy úradujúceho prezidenta, potrebovala čas pre seba. A vyzerá to, že to ani nemieni zmeniť. Pred pár dňami oznámila, že sa nebude podieľať na kandidatúre jej otca, ktorý sa mieni opäť uchádzať o post prezidenta. Po všetkých tých škandáloch a prešľapoch, sa ani nečudujeme.

Ivanka Trump Zdroj: Getty Images