Pri príležitosti 19. narodenín sme zaspomínali na staré časy a narazili aj na vianočné fotenie titulky najkrajšej princeznej Anny. Adriana si v nej zahrala v roku 1984, keď mala sladkých 18 rokov. A veru nejednému mužovi sa zatajil dych. Zahrala si pyšnú Annu, ktorá sa musela zmeniť, aby pochopila zmysel lásky. Táto rozprávka nás dodnes hreje pri srdci.

Adriana Tarábková - Romanová v rozprávke Kráľ Drozdia brada. Zdroj: acs

Okrem tejto úlohy si zahrala aj v kultovom filme Ako básnici prichádzajú o ilúzie. Jej Jaskyňka bola nežná krásna blondínka, ktorej medik Štěpán vyznával takto lásku: „Jsi modrá jako hladina, jsi řeka, která usíná, jsi jako nebe za úsvitu a věříš na lži ze soucitu…“

Hrala aj vo filme Ako básnici prichádzajú o ilúzie. Zdroj: Reprofoto/Jak básnici přicházejí o iluze

Adriana sa v roku 2014, keď už dávno nehrala, ocitla na našej vianočnej titulke. Mimochodom, patrila medzi prvé titulky s celebritnou tvárou a boli sme šťastní, že sme ju na to prehovorili. Na fotenie prišla nádherná žena, ktorej roky vôbec neubrali z krásy. Skôr naopak. Pozrite si fotografie z fotenia v galérii, vyzerá fantasticky!

Uvedomila som si, že život herca je každodenný boj o príležitosť, o uznanie. Nikde nie je napísané, že keď sa vám darí dnes, bude sa aj zajtra. Nič pre moju povahu. Adriana Romanová

V rozhovore exkluzívne prezradila, že po maturite ju na VŠMU nevzali. „Našťastie. V tom roku som vyhrala herečku roka a novinári tvrdili, že o rok. Neprihlásila som sa. Uvedomila som si, že život herca je každodenný boj o príležitosť, o uznanie. Nikde nie je napísané, že keď sa vám darí dnes, bude sa aj zajtra. Nič pre moju povahu. Okrem toho milujem svoju anonymitu. Keď sa ráno zobudím, skočím do teplákov, gumákov a idem so psom na prechádzku ako všetci ostatní. Nepoznám ženu po 40, ktorá sa ráno zobudí a vyzerá fantasticky. Všetky sme ako ježibaby (ospravedlňujem sa tým, ktoré fantasticky vyzerajú, tie som, samozrejme, nemyslela). Neprekáža mi ísť takto von. Neriešim seba, ani susedy. Cením si, že na žiadnom anonymnom fóre nikto nemá potrebu to riešiť.“

Takto pózovala v roku 2013. Zdroj: profimedia.sk

Rodinný život je pre bývalú herečku na prvom mieste. Vzala si futbalového funkcionára ŠK Slovan Bratislava a založila firmu na obalové materiály. Z malého bytu sa čoskoro presťahovala do luxusnej vilky. Zahorela láskou k futbalu a svojho muža sprevádzala na všetky stretnutia po celej Európe. Len málokto by hádal, že krásna žena má už 56 rokov. Nič pre svoj mladistvý vzhľad ale nerobí a verí, že za tvár bez vrások vďačí spokojnému manželstvu.