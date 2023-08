Heslo "menej je niekedy viac" naberá v prípade niektorých dám celkom nové rozmery. Opáliť sa do plaviek stihli ešte pred letom, no ak by sa tým nepochválili na sociálnej sieti, azda by to ani nemalo význam. Ktoré známe krásky opäť odhodili zábrany a išli takmer donaha?

Pastvu pre oči pripravujú svojim fanúšikom na pravidelnej báze, pri niektorých záberoch odvahou skutočne nešetrili, píše PLUS JEDEN DEŇ. S radosťou zo svojho nového opálenia sa podelila prostoreká Priscilla zo šou Ruža pre nevestu či Dominika Mirgová. Letné pôžitky si podobne vychutnáva ďalšia bývalá nevesta - speváčka Katarína, ale aj exfarmárka Dagmar Kubinová.