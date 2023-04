Dvadsaťdvaročná polovičná Holanďanka Priscilla sa v šou prezentuje ako žena, ktorá otvorene hovorí, čo si myslí a neváha používať aj nevyberané slová. Ale keď sa zamiluje, je ochotná urobiť čokoľvek pre svojho partnera a to teraz nadobúda reálnu podobu. Začína kuť pikle proti súperkám!

Priscilla z Ruže pre nevestu Zdroj: TV Markíza

Na súkromnej večeri s Tomášom Priscilla pozitívne prekvapila. Nielen sexi vzhľadom, ale aj svojím životným príbehom. Rebelka a "bad girl" sa otvorila a nádejnému ženíchovi porozprávala o svojom neľahkom osude, ktorý ukrýva pod vysmiatou maskou. V detstve prekonala 3 operácie srdca, svojho otca nepozná a od 17 rokov žije sama. Jej priznanie urobilo na Tomáša dojem. Ocenil, ako sa Priscilla pasuje životom bez opory rodiny, čo musí byť extrémne náročné. Tomáš priznal, že rande s Priscillou bolo jedno s najlepších, cítil sa uvoľnene a možno preskočila aj iskra. Mladá barberka si naklonila aj divákov, keď na seba prezradila: „Ľudia, ktorí sú veľmi šťastní a pozitívni ako ja, samé smiešky, majú prežité aj veľa zlého a preto to takto schovávajú.“ V ďalšej časti šou priznala, že po svojom prvom romantickom rande sa v nej niečo pohlo a zistila, prečo je vo vile. Potrebovala sa otvoriť sama sebe aj Tomášovi.



Intriguje alebo jednoducho len hovorí veci na rovinu? Zdroj: TV Markíza

V poslednej časti šou sa však len potvrdilo, že Priscilla nie je až tak veľmi nad vecou. Na dievčatá poprezrádzala, čo sa dalo a roztočila tým kolotoč intríg. Keď si po turnaji v beach volejbale Petrana odchytila Tomáša pre seba, viaceré dievčatá pocítili krivdu a závisť, Tereze sa dokonca spustili slzičky. Priscilla to okomentovala svojským spôsobom: "Petrana sa mu pchá do r..." Pri vyraďovacom ceremoniáli ešte pritvrdila: „Podľa mňa ona to tu strašne hrá na city, tak sa mu pchá do r…, že už som z toho reálne v r...“ A pokračovala: "Pôjde aj cez mŕtvoly, aby ostala až do konca tejto reality šou, povedala, že chce s Tomášom tvoriť dokonalý pár, aby boli známi na Instagrame."