Bývalé nevesty z Ruže si momentálne užívajú popularitu a s radosťou prijímajú pozvania do rôznych podcastov. Jeden s názvom SNAMI poctili návštevou Priscilla a Mirka. A servítku pred ústa si rozhodne nedávali, píše PLUS JEDEN DEŇ.

Jednou z ústredných tém bola, pochopiteľne, Petrana. ,,Petrana je rozmaznané dieťa. To, čo som ja videla, že od rána pije alkohol – a ona ide rozprávať o mentálnom zdraví! Mne to pripadá trošku také…” povedala Mirka a do reči jej okamžite skočila Priscilla. Čo v televízii nemohli ani odvysielať? >>>