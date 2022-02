V práci je známa tým, že sa nevyhýba náročným témam. Práve naopak! Spracovať do filmovej podoby námety, na ktoré nemá každý odvahu, Wandu napĺňa. Teraz však šokovala verejnosť vlastnou fotografiou z mladosti. Teda, ani nie tak fotografiou ako komentárom, ktorý k nej napísala. Dotkla sa totiž témy sebalásky nás žien. Spustila tým spoločenskú diskusiu, lebo problém so skresleným vnímaním vlastného tela, sa určite netýka len jej. Hoci sa veľa hovorí o tom, ako prísne nás posudzujú iné ženy či muži, máloktorá žena bez okolkov prizná, s akými obavami a pochybnosťami bojuje vnútorne sama so sebou. Redakcii pluska.sk neušlo, že známa režisérka to napísala úplne otvorene.

Keď v archíve našla fotografiu, na ktorej má 20 rokov a 50 kg, samú je prekvapil rozdiel v tom, ako vtedy vnímala vlastné telo a ako v skutočnosti vyzeralo. Fotografia vznikla počas nakrúcania Fontány pre Zuzanu 3 v Zimbabwe. "Vonku je takých 40 stupňov Celsia a ja mám dlhé nohavice a sveter okolo pása, aby nebolo vidno moje nohy a “veľký zadok"," poznamenala. Úprimne sa rozpísala o tom, že za celý svoj doterajší život sa vo svojom tele necítila dostatočne komfortne a sexy. V jej výpovedi sa našlo nespočetné množstvo žien, keďže príspevok okamžite vyvolal búrlivé reakcie. Do diskusie prispeli aj známe mená, dokonca aj také, na ktoré by sme to ani náhodou netipovali.

Kristína Tormová: "...ja som bola vždy tá, čo sa hanbila, že je vychrtlá a až vďaka našim Producentom som začala nosiť krátke gate a sukne... a začala normálne chodiť na kupko. A napriek tomu, pod tlakom tejto doby divnej… akonáhle sa začnem vážiť, mám blbý pocit, že som pribrala... pritom, keď sa aj pol roka nevážim, cítim sa fajn..."

Zora Czoborová: "Áno, Vandi.... myslím, že väčšina ženských to tak máme... každá vidí na sebe svoje nedostatky, vo svojom merítku zväčšené..."

Jana Kirschner: "No, ja, dievčatá, podobne…"

