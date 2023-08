Obľúbený moderátor Martin Nikodým má 52 rokov a ONA má 55. Možno si poviete, že trojročný rozdiel nie je až taký veľký, a máte pravdu, no neplatí to vždy. A neplatilo to ani vtedy, keď si Martin túto svoju susedu z vedľajšieho činžiaku všimol a uvedomil si, že sa do nej zamiloval. Celá táto ich „láska“ sa totiž odohrala dávno-pradávno, keď bol moderátor ešte len dvanásťročný fagan.

Keď sa jej raz odvážil vyznať lásku a spýtať sa jej to povestné: „Chceš so mnou chodiť?“ , ona mu iba odvrkla, že s mladšími si nezačína a navyše je už zadaná s istým Petrom. Martin teda dostal košom, ale v hľadaní lásky nepoľavil. A ani zo svojich „kritérií“. Aj ďalšie dievčatá, ktoré ho očarili, boli totiž od neho staršie. „Niečo podobné sa mi stalo aj na gymnáziu,“ potvrdil. Aj tam ho tá, ktorá sa mu páčila, odmietla. Ale do tretice sa mu už zadarilo. Dievča, ktoré mu city opätovalo, bolo od neho o dva roky staršie. „Zažil som s ňou prvú pusu aj objatie,“ smeje sa sympaťák známy najmä zo zábavnej relácie Milujem Slovensko.