Pravidelný tréning a zdravá strava sú kľúčom k štíhlej a peknej postave. Dara to vie už dávno a preto to aj roky praktizuje. To, že vyzerá super je nepopierateľné a povedzme si úprimne, koľké z nás by chceli mať takú postavičku ako ona, ale… ALE to by sme preto aj museli robiť to, čo ona. Otázne je, či by sme to dokázali a či by ten náš život potom nebol „smutný“ a bez chuti. Dara je totiž v tom, čo vloží do úst, prísna a striktná. Za tie roky rokúce má ovládanie svojich chúťok tak vycvičené, že jej už vôbec nerobí problém prekonať sa, ak vidí na stole zákusky.

„Punčák som jedla naposledy, keď som mala si šesť rokov,“ priznala sa. A knedľu so sviečkovou omáčkou? „Tak na to si ani nepamätám,“ dodala. Je to síce obdivuhodné a málokto by si až takto dokázal odrieknuť tieto dobroty, no Dara preto, aby vyzerala dobre, robí celé roky maximum. „Keďže vystupujem pred ľuďmi, záleží mi na tom, aby som bola so svojím vzhľadom stotožnená. Ale vôbec neodsudzujem tých, čo si punčák a sviečkovú dajú,“ tvrdí obľúbená speváčka s telom bohyne.