Keď sa v roku 2013 objavila na televíznych obrazovkách relácia Mama ožeň ma, každému bolo hneď jasné, že sa kontroverzný Andrej Onderišin z obce Malčice stane hviezdou. A tak aj bolo. Elektrikár a programátor už niekoľko rokov zodpovedne rozvíjal ambiciózny Projekt DJ Andrej, pri ktorom mixoval tie najznámejšie piesne do podoby, akú prinesie jeho bujná fantázia. Ako sa netajil - o panictvo prišiel už v štrnástich a odvtedy stihol vystriedať mnoho partneriek. Spomedzi všetkých žien sa mu však hlboko do srdca vryla len jedna – Zuzana. „Stretol som ju v roku 2009 v Michalovciach neďaleko benzínky. Bola to láska na prvý pohľad. Bola krásna, no jednoducho dokonalá. Hoci nie moja prvá baba, ale prvá veľká a azda aj osudová láska,“ zdôveril sa Andrej.

Na sociálnej sieti sa pýši drsnými pózami. Zdroj: archív A.O.

Dvojica sa dala dokopy, no dlho im to nevydržalo, keďže ho podviedla s najlepším kamarátom. Osamelému životu je však, zdá sa, koniec! Andrej si ešte v auguste minulého roka našiel priateľku Amáliu, o čom napísal aj portál Plus JEDEN DEŇ. Podľa sociálnych sietí je taktiež Michalovčanka. Možno im to mnohí nepriali, no dvojica sa nedala a svornen tvrdia, že jeden v druhom našli životnú lásku. Podľa všetkého ide o vážny vzťah, keďže sú spolu už viac ako pol roka!