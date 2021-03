Bývalá tenistka Dominika Cibulková nie je momentálne u Slovákov veľmi obľúbená. Po škandále s prednostným očkovaním sa na ňu zavalila obrovská vlna kritiky. Dominika sa to snažila napraviť tak, že išla pomáhať lekárom v prvej línii, ale ani tým si to u Slovákov nevylepšila. Dominika jednoducho vie, ako na seba upútať pozornosť a to aj nie v práve v najlepšom zmysle.

Dominika Cibulková so synom Zdroj: instagram