Speváčka Monika Bagárová má dcéru Rumiu s MMA zápasníkom Makhmudom Muradovom. Rozkošné dievčatko oslávilo koncom mája 3. narodeniny. Česká kráska najnovšie v relácii Mámy sobě na televízii Prima priznala, že dcérku stále dojčí, píše magazín Eva.

Dojčenie vníma ako rituál, Ruminku kŕmi materským mliekom pri zaspávaní a aj preto ju nenecháva cez noc u starých rodičov. "Rodina sa už so mnou o tom nerozpráva, pretože vie, že je to zbytočné. Je to taká vec, s ktorou ako mama bojujem. Ja mám vlastne to dojčenie rada, je to také emočné spojenie s dieťaťom a neviem to úplne rozseknúť, aby sme prestali,“ povedala Monika. A priznala ešte niečo...