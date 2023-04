Bývalá misska Ráchel Karnížová (23) si prešla tým, čoho sa ženy najviac desia. Domáce násilie sa nevyhýba nikomu. Našla odvahu a zverejnila fotografie dobitej tváre aj zničeného bytu na svojom Instagrame, kde popísala, ako to celé začalo a ako prebiehali jeho útoky. No trestné oznámenie v tej dobe ešte nepodala. Odišla na dovolenku, utiekla z búrky, ktorá sa spustila. Tomáš sa priznal a vyhlásil, že nastúpi na liečenie.

Po návrate...

Ráchel po návrate nakoniec podala aj trestné oznámenie za napadnutie. Nedávno ukázala aj dôkaz, pretože jej mnohí neverili. No šokovala aj tým, že sa rozhodla presťahovať. Oznámila to fanúšikom vo videu, kde s plačom ukazuje prázdny byt, ktorý mala veľmi rada, jeho energia bola dobrá, vysvetľuje vo videu. Ale hnevá sa, že tú energiu nechala zničiť svojím priateľom.

Ráchel o pocitoch hrôzy Zdroj: Instagram @rachellkka

Má strach

A nielen preto sa sťahuje. Má strach. Vo videu vysvetľuje, že po zdemolovaní bytu sa bála vrátiť do bytu, že tam bude. A keď jedného dňa otvorila dvere... „Bolo tam zasvietené a potom sa ozval jeho hlas a ja som začala totálne vrieskať, ale tak som vrieskala, že mi potom ešte pol hodinu zvonilo v ušiach a on mi len povedal, že doniesol som ti kľúče a idem preč,“ zaspomínala si Ráchel a odvtedy sa veľmi bojí. Vždy, keď sa vracia domov, má strach. „Vždycky sa bojím otvoriť dvere a to je úplne, že najhorší pocit na svete,“ hovorí na videu v slzách Ráchel.

Nový byt je bezpečný

Hoci miluje staré byty v starom meste v Bratislave, vybrala si moderný, kde je vrátnik a kde nemôže do budovy vojsť nikto, kto tam nebýva. Uprednostnila bezpečnosť pred predstavou ideálneho bývania. A svojim fanúšikom postupne ukazuje, ako sa zabývava...